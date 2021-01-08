Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 3 млн

https://static.news.ru/photo/c3b4593a-529b-11eb-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

В Соединённом Королевстве за прошедшие 24 часа число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 59,9 тыс. С начала пандемии в стране зафиксировано свыше 3,01 млн случаев заражения. Такие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

Великобритания стала пятой страной в мире, где число заболевших коронавирусом перевалило за три миллиона. В этом списке США, Индия, Бразилия и Россия. Более 50 тыс. заболевших регистрируются на британской территории уже двенадцатые сутки подряд, включая максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированные 8 января.

Жертвами COVID-19 за 24 часа стали 1035 жителей Британии. Днём ранее от коронавируса умерли 1325 человек, что стало новым антирекордом. С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли более 80,8 тыс. заразившихся. Этот показатель является крупнейшим в Европе.

В середине 2020 года в Британии был обнаружен новый штамм COVID-19. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что он несёт опасность для шести категорий детей. Речь идёт о детях до года и старше 15 лет, а также об имеющих некоторые проблемы со здоровьем, сообщал NEWS.ru.