https://static.news.ru/photo/61de36f0-6957-11ea-8d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leif-Hendrik Piechowski via www./www.imago-images.de/Global Look Press

Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Focus.

На данный момент число инфицированных — 12 300. Ранее сообщалось о 10 864 случаях заражения.

Издание отмечает, что по данным министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ, от коронавируса умер 31 человек, а 105 выздоровели.

Как писал NEWS.ru ранее, число заразившихся новым типом коронавируса во Франции увеличилось на 1400 человек. Отмечается, что вирусом инфицированы 9134 человека.