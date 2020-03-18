Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%. Об этом
На данный момент число инфицированных — 12 300. Ранее сообщалось о 10 864 случаях заражения.
Издание отмечает, что по данным министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ, от коронавируса умер 31 человек, а 105 выздоровели.
Как писал NEWS.ru ранее, число заразившихся новым типом коронавируса во Франции увеличилось на 1400 человек. Отмечается, что вирусом инфицированы 9134 человека.
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