Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 137 439 человек

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«Ракетный щит» Украины в настоящее время не может работать из-за проблем с системным финансированием и государственными заказами. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

По словам мужчины, именно он стоял за созданием «ракетного щита» Украины и контролировал работу по реализации этой инициативы. Турчинов признаётся: для него построение ракетной программы страны было личным приоритетом. Украинские...