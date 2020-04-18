Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 137 439 человек

Институт Роберта Коха подсчитал число зараженных граждан Германии. За сутки оно выросло на 3609 человек. Всего их оказалось более 137 тысяч.
Наибольший прирост заметен в Баварии, Баден-Вюртемберге, Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. По данным медиков, с момента начала пандемии вылечиться удалось 85 400 людям.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 2,2 млн человек, которые заражены коронавирусом. От болезни скончались 154 тысячи. Выздоровели 569 тысяч. Воз признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.
Как писал NEWS.ru, из-за COVID-19 власти Германии намерены запретить проведение массовых мероприятий до 31 августа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен