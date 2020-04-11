Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/b81a5d9e-7bc4-11ea-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.

Лидирует по количеству заражённых Киев — 396 человек. В первую тройку также входят Ивано-Франковская и Винницкая области — 274 и 151 случай соответственно.

Наименьшее число заразившихся зафиксировано в Луганской области — три человека. Единственный регион Украины, где коронавирус не выявлен, — Николаевская область.

На сегодняшний день в стране жертвами инфекции стали 73 человека, выздоровели — 79, сообщает «Интерфакс».

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 102 тысяч человек, выздоровели более 377 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 809 человек, умерли 95.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины намерены пересмотреть карантинные меры. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, страна не может «два-три месяца сидеть на диване».