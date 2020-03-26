https://static.news.ru/photo/a2707092-6ecb-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, число заразившихся достигло 25 233 человек.

Всего в медицинских учреждениях находятся 11 539 пациентов, 2827 из них — в тяжёлом состоянии в реанимации, передаёт РИА Новости. В стране полностью вылечились 3,9 тысячи человек, врачи зафиксировали 1331 смерть.

В мире число заразившихся COVID-19 превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с COVID-19 в развивающихся странах. По его словам, меры призваны предотвратить распространение коронавируса по планете и защитить жизни миллионов людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый житель Республики Коми, заболевший коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), выздоровел и выписался из лечебного учреждения, передают местные власти. Под наблюдением до сих пор находятся два новых пациента. Они помещены в городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара.