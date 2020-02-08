Коронавирус 2019-nCoV был диагностирован у четырёх человек в Брайтоне в минувшие выходные. Заражённые — трое мужчин и женщина — были доставлены в Лондон для прохождения лечения.
Общее число заразившихся новым типом вируса в Великобритании возросло до восьми,
Глава британского Министерства здравоохранения Мэттью Хэнкок считает, что коронавирус представляет серьёзную и неизбежную угрозу для населения. Министр уточнил, что для «предотвращения дальнейшей передачи» болезни будут введены новые правила, писал NEWS.ru.
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