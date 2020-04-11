Число заражённых коронавирусом в Италии достигло 150 тысяч

https://static.news.ru/photo/18ec40e6-7c16-11ea-8972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) в Италии превысило 150 тысяч по данным на 11 апреля 2020 года, передают сотрудники Департамента гражданской защиты страны.

Число умерших достигло 19 468. По информации ведомства, прирост инфицированых за последние сутки составил 4694 против 3951 днём ранее. Скончались 619 граждан, хотя 10 апреля умерли 570, передаёт ТАСС.

По последним данным, в мире заболели более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, поправились 1045 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах Америки превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.