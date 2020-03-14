https://static.news.ru/photo/cd101c50-66c7-11ea-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заразившихся коронавирусом в Испании за последние сутки увеличилось на две тысячи человек. На данный момент в королевстве зафиксировано 7,7 тысячи случаев заболевания.

Практически половина от этого числа приходится на долю автономного сообщества Мадрид. Там число заразившихся составляет 3,5 тысячи человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Испании 31 января. С тех пор, согласно данным Минздрава страны, жертвами заболевания стали 288 человек, передаёт ТАСС.

Всего в мире число случаев заражения коронавирусом превышает 156 тысяч. Более 75 тысяч человек выздоровели, 5,8 тысячи умерли. В России выявлено 63 заражённых, шестеро из которых излечились.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о пяти случаях заражения коронавирусом в команде. В числе заболевших как игроки, так и тренеры. Все они находятся на карантине.