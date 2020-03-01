Фото: Paul Needham / Rmv/Global Look Press

Институт Роберта Коха сообщил актуальную информацию о распространении коронавируса в Германии. По данным учёных, врачи подтвердили 117 случаев заражения.

Заболели жители девяти федеральных земель из 16, сообщается на сайте организации.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

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