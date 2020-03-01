Институт Роберта Коха сообщил актуальную информацию о распространении коронавируса в Германии. По данным учёных, врачи подтвердили 117 случаев заражения.
Заболели жители девяти федеральных земель из 16,
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга
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