https://static.news.ru/photo/821016aa-5bc4-11ea-8d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Needham / Rmv/Global Look Press

Институт Роберта Коха сообщил актуальную информацию о распространении коронавируса в Германии. По данным учёных, врачи подтвердили 117 случаев заражения.

Заболели жители девяти федеральных земель из 16, сообщается на сайте организации.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.