https://static.news.ru/photo/81264582-6ce2-11ea-a84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: photo2000 /www.imago-images.de/Global Look Press

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии, по данным на 23 марта 2020 года, достигло 22 672. Умерли 86 человек, рассказали сотрудники Института Роберта Коха. 22 марта в списках инфицированных значились 18,6 тысячи пациентов.

Больше всего заражённых в Северном Рейне — Вестфалии (5615), Баварии (4892), Баден-Вюртемберге (3811). В Берлине зафиксировано 1077 случаев, передаёт ведомство.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что к группе риска по коронавирусу относятся не только пожилые люди, но и страдающие рядом заболеваний, таких как диабет, бронхиальная астма. Опасность вирус представляет и для перенёсших операции по трансплантации органов.

Среди них — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Кроме того, в группе риска те, кто перенёс трансплантацию органов, и больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.