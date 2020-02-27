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Французский минздрав отчитался о более чем двукратном увеличении числа заражённых коронавирусом COVID-19 на территории страны: с 18 до 38 человек.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, 12 новых заболевших заразились от одного инфицированного — пациента из департамента Уаза на севере страны, передаёт телеканал BFM.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи подтвердили наличие коронавируса у двоих граждан Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess.

К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.

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