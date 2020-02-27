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Восемь депутатов бундестага от фракции Левой партии обратились в Федеральную прокуратуру Германии с жалобой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и её кабмин в связи с ликвидацией армией США командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

По мнению парламентариев, операция Белого дома в Багдаде прошла с использованием авиабазы США Рамштайн в регионе Рейнланд — Пфальц на юго-западе ФРГ, передаёт агентство DPA. Политики считают, что в отношении...