Число заражённых коронавирусом оценили в десятки миллионов

https://static.news.ru/photo/87155c02-79ae-11ea-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самая точная статистика по коронавирусу нового типа (COVID-19) представлена в Южной Корее (около 10 тысяч больных, 200 погибших, 6776 выздоровевших на 8 апреля 2020 года), считают сотрудники университета Гёттингена. По их мнению, во всём мире официальные цифры далеки от реальных.

Страны зафиксировали в среднем только около 6% коронавирусных инфекций, и реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов, — говорится на официальном сайте учебного заведения.

Исследователи ссылаются на данные портала The Lancet Infectious Diseases. Издание сообщило, что на 31 марта 2020 года в Германии было около 460 тысяч заражённых, в США — свыше 10 млн, в Испании — более 5 млн, в Италии — почти 3 млн, в Великобритании — примерно 2 млн.

Реальное число инфицированных может превысить несколько десятков миллионов. В институте уверены, что в разных странах мира темпы заболеваемости отличаются из-за особенностей организма местных жителей.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели. В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реальное число россиян, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), может быть на 30% больше официальной статистики. Согласно математической модели, заболевших минимум 10 тысяч, так как часть граждан переносят недуг без выраженных симптомов, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.