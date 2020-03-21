https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Инфицирование коронавирусом нового типа в ФРГ выявлено у 22,1 тысячи человек.

За день прирост числа положительных на вирус тестов составил 2,4 тысячи, это означает, что темпы распространения замедлились. В минувшие дни число заражённых увеличивалось на 30%, 21 марта — на 12,1%. Эпицентры болезни в стране — Северный Рейн — Вестфалия, Баден — Вюртемберг и Бавария. От осложнений скончались 50 человек, передаёт Focus Online.

Как писал NEWS.ru ранее, Минздрав ФРГ сообщил о планах по ужесточению правил по защите населения от коронавируса. Власти намерены отслеживать местоположение пользователей по мобильным устройствам. Ранее в Германии были введены ограничения общественной жизни в стране.