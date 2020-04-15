Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 165 тысяч человек

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии составляет более 165 тысяч человек. Об этом заявили власти страны.

За сутки коронавирус был подтверждён у 2,6 тысяч человек. Это является лучшим показателем с 13 марта.

NEWS.ru писал, что в итальянском Палермо нарушители карантина устроили вечеринку на крыше многоквартирного дома. Они слушали музыку, делали барбекю и танцевали. Стражи порядка подлетели к ним на вертолёте, а нарушители запустили фейерверки в сторону воздушного судна. Полицейские сумели разогнать людей, многим из них выписали штрафы за нарушение правил безопасности.

Ранее полицейские оштрафовали жительницу Рима за прогулку с черепахой. 60-летняя женщина находилась недалеко от своего дома. Полицейские посчитали, что выгул пресмыкающегося не является обязательной процедурой.