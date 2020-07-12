Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло почти 19,4 тысячи

https://static.news.ru/photo/1424cf30-c453-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения Молдавии сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике за сутки возросло на 174, до 19 382.

Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 174 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19 382. Всего 12 667 человек были вылечены, а 642 скончались из-за COVID-19, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В стране до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения. Власти запретили проведение массовых культурных мероприятий. Граждан страны обязали носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Как писал NEWS.ru, с 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусом в нескольких странах. По новым правилам все граждане Венгрии, вернувшиеся из стран с высоким риском распространения COVID-19, будут обязаны пройти медосмотр на границе и отбыть карантин. То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран «жёлтой» зоны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,7 млн человек по всему миру, более 565 тысяч умерли, свыше 7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 727 162 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тысяч.