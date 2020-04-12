Число вылечившихся от COVID-19 в Германии превысило количество заражённых

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Число жителей Германии, победивших коронавирус, впервые превысило количество инфицированных. Об этом заявили в Институте вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.

Согласно его данным, вылечились от COVID-19 60,2 тысячи человек. Инфицированных в стране насчитывается 57,6 тысячи, передаёт ТАСС.

Всего в мире зафиксировано 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 15,7 тысячи инфицированных. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер призвал Москву, Вашингтон, Пекин и Брюссель к большему единству в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, ни одна страна мира не сможет справиться с таким вызовом самостоятельно.