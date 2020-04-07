Число умерших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о распространении коронавируса. Число смертей среди заражённых достигло 10 328 с 1 марта.
Таким образом, с 6 апреля погибли 1417 пациентов,
Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. По её словам, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель.
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