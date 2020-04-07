Число умерших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

https://static.news.ru/photo/e8cab3ea-78f8-11ea-8211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о распространении коронавируса. Число смертей среди заражённых достигло 10 328 с 1 марта.

Таким образом, с 6 апреля погибли 1417 пациентов, передаёт ТАСС. За это время в больницы доставили 305 новых пациентов, всего в медицинских учреждениях остаются около 30 тысяч человек. Примерно 7,1 тысячи человек находятся в реанимационных отделениях, 104 из них моложе 30 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. По её словам, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель.