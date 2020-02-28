821 человек заразился коронавирусом в Италии, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Кроме того, 21 человек умер.
Он отметил, что среди заболевших у 412 человек отсутствовали симптомы,
Среди всех пациентов 345 лежат в больницах, 64 — в отделениях интенсивной терапии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.
К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.
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