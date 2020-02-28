https://static.news.ru/photo/bb774fe8-5a58-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolò Campo.Nicol/Keystone Press Agency/Global Look Press

821 человек заразился коронавирусом в Италии, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Кроме того, 21 человек умер.

Он отметил, что среди заболевших у 412 человек отсутствовали симптомы, передаёт ТАСС. Скончавшимся было от 70 до 80 лет.

Среди всех пациентов 345 лежат в больницах, 64 — в отделениях интенсивной терапии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.