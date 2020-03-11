https://static.news.ru/photo/6883444a-63d1-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё двое граждан Великобритании умерли от коронавируса. Таким образом, число погибших пациентов достигло восьми.

Один из них проживал в городе Дадли, другой — в графстве Уоркшир, сообщается на сайте правительства страны.

Всего на территории государства зафиксировано 456 случаев заболевания. За сутки их число выросло на 83 человека, что стало самым большим скачком за всё время наблюдения за вирусом.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

К вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки. Согласно заявлению, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок. 25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё один инфицированный является итальянским гражданином. Трое человек уже излечились от COVID-19, писал NEWS.ru.