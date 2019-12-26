https://static.news.ru/photo/592a7f30-27f0-11ea-9672-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Число жителей Украины, заявляющих о необходимости страны вступить в Евросоюз, выросло на 11% после проведения «нормандского саммита».

Данные следуют из результатов исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы центра Разумкова.

Отмечается, что в настоящее время более 64% граждан страны выступают за её вступление в ЕС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Украины внесли поправки в закон о СМИ. Согласно обновлённому документу, украинским медиаресурсам будет запрещено упоминать и цитировать российских чиновников и президента Владимира Путина.