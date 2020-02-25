https://static.news.ru/photo/7cc966a8-57bc-11ea-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек.

Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето, уточняет CNN.

В столице Италии Риме вирус нового типа был выявлен у трёх пациентов. Большинство случаев заражения — 206 — зарегистрированы в Ломбардии.

В связи с распространением коронавируса власти Британии призвали возвращающихся с севера Италии туристов самостоятельно изолировать себя в случае возникновения симптомов заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 проник на итальянский юг. В Палермо была госпитализирована заразившаяся коронавирусом женщина, всех контактировавших с ней поместили на карантин.