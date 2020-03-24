Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в ФРГ преодолело отметку в 30 тысяч.
Общее число заражений составляет 30 174,
Жертвами заболевания, по сведениям телеканала, стали 132 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что ситуация с коронавирусом в ФРГ стабилизируется. По его словам, число выздоровевших приближается к трём тысячам.
В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели. В России подтверждено 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 17 человек.
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