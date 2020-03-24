https://static.news.ru/photo/7c7a403a-6dc1-11ea-91e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в ФРГ преодолело отметку в 30 тысяч.

Общее число заражений составляет 30 174, сообщает телеканал N-tv по итогам собственного анализа данных, полученных из регионов страны. Отмечается, что в течение дня данные о количестве заболевших могут измениться в большую сторону.

Жертвами заболевания, по сведениям телеканала, стали 132 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что ситуация с коронавирусом в ФРГ стабилизируется. По его словам, число выздоровевших приближается к трём тысячам.

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели. В России подтверждено 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 17 человек.