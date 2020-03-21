https://static.news.ru/photo/eb27752e-6b65-11ea-882f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Новиков/Global Look Press

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа на территории Германии выросло за сутки на 2705.

В институте имени Роберта Коха отметили, что общее количество больных достигло отметки в 16,6 тысячи. Однако немецкий канал N-TV давал цифру почти в 20 тысяч заражённых. Данные из разных регионов поступают с задержкой, поэтому точных цифр пока нет, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о разработке в мире около 20 вакцин от коронавируса. Первые клинические испытания уже запланированы. В ВОЗ подчеркнули, что тестирование вакцины должно быть проведено с соблюдением всех мер предосторожности.

Всего в мире коронавирусом заболели 277 736 человек, поправились — 91 096, умерли 11 513 пациентов. В России зарегистрировано 254 случая коронавирусной инфекции.