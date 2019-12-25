https://static.news.ru/photo/8cb402d4-27c5-11ea-bbd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Costantino Sergi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Европейского союза, значительно снизилось в 2019 году. Об этом заявил директор агентства ЕС по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери.

Предполагается, что к концу года пограничники насчитают около 120 тысяч нелегальных въездов в Евросоюз, что примерно на 10% меньше, чем было зафиксировано в 2018 году, сообщает Die Welt.

Im Interview @welt erklärt der @Frontex -Direktor, dass 2019 die Zahl der irregulären Einreisen in die EU noch einmal um zehn Prozent zurückgegangen ist - dass nach und auf die Kanaren aber deutlich mehr als zuvor kamen. Die Hintergründe und mehr https://t.co/va5Fgg06bP — WELT Investigativ (@investigativ_de) December 25, 2019

Леджери подчеркнул, что занимающиеся нелегальной транспортировкой людей перевозчики активизировались на маршруте из стран Западной Африки к Канарским островам. В 2019 году на испанском архипелаге оказалось на 50% больше нелегалов, чем в 2018 году.

Рекорд по количеству нелегальных пересечений границы ЕС был установлен в 2015 году, когда на территорию политического и экономического объединения въехали порядка 1,2 млн мигрантов.

Шеф федеральной полиции Германии Дитер Романн признал, что страна не справляется с депортацией нелегальных мигрантов. В то время как в ФРГ на начало года находились 248 тысяч человек, подлежащих депортации, в прошлом году удалось выслать из страны всего 23 617 из них. При этом, по словам Романна, в Германии отчаянно не хватает центров временного содержания нелегалов, писал NEWS.ru.