Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Европейского союза, значительно снизилось в 2019 году. Об этом заявил директор агентства ЕС по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери.
Предполагается, что к концу года пограничники насчитают около 120 тысяч нелегальных въездов в Евросоюз, что примерно на 10% меньше, чем было зафиксировано в 2018 году, сообщает Die Welt.
Im Interview @welt erklärt der @Frontex-Direktor, dass 2019 die Zahl der irregulären Einreisen in die EU noch einmal um zehn Prozent zurückgegangen ist - dass nach und auf die Kanaren aber deutlich mehr als zuvor kamen. Die Hintergründe und mehr https://t.co/va5Fgg06bP
Леджери подчеркнул, что занимающиеся нелегальной транспортировкой людей перевозчики активизировались на маршруте из стран Западной Африки к Канарским островам. В 2019 году на испанском архипелаге оказалось на 50% больше нелегалов, чем в 2018 году.
Рекорд по количеству нелегальных пересечений границы ЕС был установлен в 2015 году, когда на территорию политического и экономического объединения въехали порядка 1,2 млн мигрантов.
Шеф федеральной полиции Германии Дитер Романн признал, что страна не справляется с депортацией нелегальных мигрантов. В то время как в ФРГ на начало года находились 248 тысяч человек, подлежащих депортации, в прошлом году удалось выслать из страны всего 23 617 из них. При этом, по словам Романна, в Германии отчаянно не хватает центров временного содержания нелегалов, писал NEWS.ru.