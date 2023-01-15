Число пострадавших при стрельбе в Лондоне выросло до шести

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Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу, 14 января, недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре Лондона. Среди пострадавших есть семилетняя девочка. Уточненные данные приводит управление столичной полиции, их передает РИА Новости. ранее речь шла о четырех раненых.

Сегодня днем в результате инцидента со стрельбой на Финикс-роуд пострадали шесть человек. Среди них — девочка семи лет, которая находится в больнице в критическом состоянии. Ведется оперативное расследование, — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один ребенок — девочка 12 лет — получила легкое ранение и уже покинула больницу. Также ранения получили четыре женщины в возрасте 21, 41, 48 и 56 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

По словам полиции, инцидент произошел неподалеку от церкви, где в момент нападения проходили похороны. Сообщалось, что стрельба велась из движущегося автомобиля, который сумел скрыться с места происшествия. Никто из подозреваемых пока не задержан.

Ранее стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.