Число пострадавших при стрельбе в гей-клубе в Осло увеличилось до 23

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Число пострадавших при стрельбе в гей-клубе в Осло увеличилось до 23 человек, сообщила газета Aftenposten. Отмечается, что двое пострадавших скончались от полученных ранений.

В больницы Осло доставили восемь человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек получили легкие ранения, им госпитализация не понадобилась. Двое пострадавших скончались от полученных ранений, — сообщает издание.

Инцидент произошёл в баре London Pub в центре норвежской столицы. По данным СМИ, мужчина начал стрелять и это вызвало панику у посетителей. Мотивы совершения преступления выясняются.

Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого, им оказался 42-летний иранец с норвежским гражданством.