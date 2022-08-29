Число пострадавших при обстреле ВСУ Энергодара выросло до девяти

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Число пострадавших при обстреле Энергодара ВСУ выросло до девяти человек. Двое из них остаются в критическом состоянии, сообщил в Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики, — говорится в сообщении.

Повреждены в результате ударов около 40 припаркованных автомобилей, полностью сгорели 25 машин. В большинстве квартир выбиты оконные рамы и стекла.

Артобстрел велся по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара, начиная с 22:00 воскресенья, 28 августа. Неонацисты произвели три целенаправленных выстрела в жилые дома, в одном из дворов, по которому велся обстрел, находится детский сад. Повреждена теплоцентраль.

Администрация Запорожской области провела оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий ударов ВФУ по жилым домам в поселке Куйбышево и Энергодаре. Специальная комиссия по оценке и ликвидации последствий оценит размер ущерба. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны ВСУ пострадали пять человек. После их число выросло до семи.