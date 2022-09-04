Число пострадавших из-за взрыва в Чернигове возросло до 15

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В результате взрыва, произошедшего на выставке оружия в Чернигове, число пострадавших возросло до 15 человек, среди них восемь детей, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные власти. Глава областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что по данному факту проведут расследование, в ходе которого выяснят, как боевое оружие могло попасть на выставку.

Мы должны ответить на два главных вопроса. Первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные, и второй: почему у военных было боевое оружие, — сказал Чаус.

ЧП произошло накануне, 3 сентября. В время выставки оружия один из представленных «экспонатов» взорвался. Как сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус, в результате пострадали трое детей, один из них находился в тяжелом состоянии. По информации украинского телеканала «Общественное», взрыв произошел, когда 10-летний мальчик взял со стенда заряженный противотанковый гранатомет и по неосторожности произвел выстрел.