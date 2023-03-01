Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32

Фото: Tzekas Leonidas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники спасательных служб возле места столкновения поездов

Число погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи в Греции возросло до 32 человек, еще 85 ранены, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире греческого телевидения ERT. Ранее сообщалось о гибели от 10 до 26 человек.

25 из 85 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 53 человека остаются в больнице, остальных уже отпустили домой. Обстоятельства катастрофы пока не установлены. Сообщается, что грузовой поезд мог перевозить листовой металл и курсировал по маршруту Салоники — Афины.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд, который следовал по маршруту Салоники — Лариса, столкнулся с грузовым и опрокинулся. В поезде находились 350 пассажиров. На месте работают 17 расчетов пожарной службы, 30 бригад скорой помощи, а также несколько десятков пожарных, врачей скорой помощи и представителей полиции. На месте возник сильный пожар.

Власти организовали автобусные маршруты для доставки не пострадавших пассажиров в Салоники. По словам очевидцев, столкновение произошло в районе 23:00 по местному времени (00:00 мск) недалеко от Ларисы.