Число погибших от коронавируса во Франции приблизилось к 14 тысячам

https://static.news.ru/photo/e46b273e-7c23-11ea-9f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, за сутки от COVID-19 погибли 353 человека.

Всего на терртории республики зафиксировали 13 832 случая смерти от коронавируса, передаёт ТАСС. Среди них 4889 человек погибли в домах престарелых.

В настоящий момент в реанимациях находится около семи тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей от коронавируса в Соединённых Штатах превысило аналогичный показатель в Италии. Таким образом, страна вышла на первое место в мире по числу жертв COVID-19.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.