Число отказников от службы в ВС ФРГ выросло почти в пять раз

Фото: Bundeswehr

В 2022 году число граждан Германии, которые отказались от службы в бундесвере, выросло почти в пять раз, сообщил медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) представитель ведомства ФРГ по делам семьи и гражданского общества. В стране в 2011-м была отменена всеобщая воинская повинность. После этого отказником стал считаться тот человек, кто уже служит в ВС Германии.

В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление, — рассказал журналистам представитель ведомства.

В RND отметили, что многие объясняли свое решение, ссылаясь на конфликт на территории Украины. Они говорили, что не рассчитывают на свое военное участие в происходящем.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц после переговоров с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что власти Германии с 2025-го намерены держать 30 тысяч солдат бундесвера для защиты НАТО. По его словам, миссия будет расширяться для помощи союзникам. Количество солдат в сравнении с текущим годом увеличится на три тысячи.

До этого Шольц говорил, что предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, при этом Берлин не намерен передавать эти системы Украине.