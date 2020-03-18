https://static.news.ru/photo/d1c35a7a-694a-11ea-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек.

Сейчас у нас 9134 заболевших, — рассказал Саломон в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, зафиксировано 89 новых смертей. Всего в стране погибли из-за нового заболевания 264 человека, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 204 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,1 тысячи человек, поправились — более 82 тысяч человек.