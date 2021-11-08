Число беженцев на польской границе достигло 3 тысяч человек
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:39, 08 ноября 2021
Фото: mon_gov_pl/twitter.com
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Число беженцев, собравшихся на границе Белоруссии и Польши, оценивается в три тысячи человек. Они начали ставить палатки и жечь костры.
Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание по ситуации на границе с Белоруссией. Более 12 тысяч польских солдат на границе приведены в состояние боевой готовности.
В НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики» и назвали данные действия недопустимыми. В свою очередь, погранкомитет Белоруссии заявил, что польские силовики задействовали авиацию для психологического давления на беженцев, распыляли слезоточивый газ. Белорусские пограничники опубликовали видео со своей стороны польской границы. В основном, на кадрах молодые мужчины, но встречаются также женщины и дети.
Ранее появилось видео, как мигранты пытаются штурмовать польскую границу. Некоторые из них срезают пограничное ограждение. Польские силовики используют перцовый спрей, чтобы оказать им сопротивление.
8 ноября многочисленная группа нелегалов двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, силовики в ответ применяли перцовый спрей. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.
Власти Польши обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае, когда президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.