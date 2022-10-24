Чиновники Германии решили «образцово померзнуть за народ» Spiegel: в Германии чиновники «образцово померзнут» для подачи примера гражданам

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Правительство Германии решило «образцово померзнуть за народ» в условиях, когда сохраняются высокие цены на энергоносители и регулярно звучат призывы к экономии. Во всех органах власти страны начали экономить энергию после указа министра экономики Роберта Хабека, сообщает Spiegel.

Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово, — отмечается в публикации.

Издание приводит слова президента Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луизы Вольф, которая рассказала об одном из совещаний в Министерстве экономики в новых условиях. По ее словам, «большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно».

В канцелярии президента Германии, где температура порой достигает 17 градусов, сотрудникам разрешили использовать флисовые одеяла.

В более прохладные дни они теперь сидят за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением, — предположили в издании.

В Министерстве обороны только мечтают о «таких удобствах». В ведомстве поставлена задача сократить потребления энергии как минимум на 15%, говорится в записке государственного секретаря Маргареты Судхоф. Она также планирует закрыть целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне. Будет увеличено число домашних офисов и мобильных рабочих мест.

В МИД Германии серьезно сократили подачу горячей воды. Теперь дипломаты и даже иностранные гости должны мыть руки холодной водой.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%. Он пояснил, что ФРГ на данный момент удалось на европейском уровне достигнуть согласия о сокращении потребления газа на 15%. При этом Шольц поблагодарил граждан за экономию энергии.