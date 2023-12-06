В Евросоюзе выступили против финансирования Украины за счет активов РФ Politico: ЕС не поддержал финансирование Украины за счет замороженных активов РФ

Фото: МО Украины

Большинство стран Евросоюза не поддерживает идею о финансировании Украины за счет замороженных российских активов, сообщает издание Politico со ссылкой на заявления европейских чиновников. По их словам, предложение, выдвинутое Испанией, не отвечает приоритетам объединения, а также не позволяет Киеву быстро получить прибыль с таких активов.

Опрошенные изданием чиновники отмечают, что правительству Украины понадобится несколько месяцев или лет на то, чтобы получить российские деньги. При этом прибыль от замороженных активов Москвы не даст украинской экономике быстрого толчка. Вопросы у участников встречи также вызвали цифры, которые представили испанские политики. По их словам, прибыль от российских активов может составить от €15 млрд до €17 млрд евро к 2027 году. Однако в Евросоюзе сомневаются в возможности достижения такого результата.

В то же время некоторые европейские дипломаты считают, что Испания пытается использовать замороженные российские активы не для финансирования Украины, а для помощи самому Евросоюзу. Предполагается, что они могут помочь решить внутренние кризисы.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис ранее заявила, что использование замороженных активов РФ в качестве рычага давления может обернуться непредсказуемыми последствиями как для Украины, так и для стран Запада. По ее словам, в таком случае американские политики, выступающие против финансирования Киева, получат весомый аргумент в свою пользу.