Чиновник украинского Минобороны попался на миллиардном хищении В Минобороны Украины выявили попытку хищения $40 млн при закупке снарядов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На Украине задержан руководитель одного из главных управлений Министерства обороны страны, его подозревают в попытке хищения 1,5 млрд гривен (более $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов, сообщает СБУ. В настоящее время задержанный отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос о предъявлении ему обвинений, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следствия, в 2022 году задержанный подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. При этом ведомство имело возможность совершить закупку товаров без посредников непосредственно у производителя за меньшую стоимость, однако чиновник подтвердил первый контракт. В результате иностранная фирма-посредник получила 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский позорит Украину, так как в стране процветает масштабная коррупция. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы зачистить оппозицию в государстве.

В ноябре МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников — исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. Также в розыск был объявлен бывший секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины Андрей Парубий. Он обвиняется в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.