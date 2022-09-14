Чиновник из Германии запустил кампанию по энергосбережению Премьер-министр Баден-Вюртемберга Кречман начал кампанию по энергосбережению

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Премьер-министр Баден-Вюртемберга, представитель партии «Зеленые» Винфрид Кречман запустил кампанию Cleverländ. В ее рамках чиновник дает советы по энергосбережению. Об этом сообщает пртал федеральной земли. Ранее Кречман уже предлагал жителям ФРГ в целях экономии электроэнергии обтираться влажной тряпкой вместо душа и отапливать только одну комнату в жилом помещении..

Кампания Cleverländ стартовала во вторник, 13 сентября, под девизом «Сохраним энергию вместе». В рамках кампании по всей федеральной земле будут организованы выездные мероприятия экспертов. Они будут давать рекомендации слушателям о том, как «разумно и эффективно» экономить электроэнергию.

В публикации, посвященной старту кампании, Кречман дает 34 совета по энергосбережению. Гражданам, в частности. предлагается перед сном уменьшать температуру термостата, Чиновник отмечает, что слишком высокая температура в помщеении вредна для здоровья и требует лишних затрат энергии и денег. По мнению Кречмана, для жилых помещений достаточной является температура порядка 20 градусов, для кухни 18 градусов, для спальник 17 и для туалета 16 градусов. По словам чиновника, каждый сниженный градус дает экономию в 1,8 евро на квадратный метр площади в год.

Также в рамках программы гражданам советуют при приготовлении пищи выбирать правильные крышки для кастрюль (это секономит, предположительно, 76 евро в год), печь булочки в тостере вместо духовки (экономия 40 евроцентов за один завтрак) и использовать остаточное тепло духовки, выключая ее за 10 минут до окончания приготовления блюда.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали идею Кречман использовать влажную тряпку вместо душа. Некоторые попытались отшутиться, что скоро узнают про настоящую экономию туалетной бумаги. Некоторые удивились тому, насколько спокойно большая часть населения принимает советы по экономии тепла и воды.

При этом вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%. Он также поделился личным опытом экономии, отметив, что тратит на душ не более пяти минут.