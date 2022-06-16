Чиновник в ЕС назвал страны, не поддерживающие статус кандидата для Украины Источник в ЕК: страны северной Европы могут не поддержать членство Украины в ЕС

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дания и некоторые другие государства северной Европы могут не поддержать заявку Украины о предоставлении ей официального статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом NEWS.ru рассказал источник в Еврокомиссии. Возможное членство Украины в ЕС будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Европейского совета.

С одной стороны, шансы Украины получить поддержку велики, учитывая ситуацию и общий настрой. С другой, некоторые страны колеблются. И это вовсе не Венгрия, у которой есть разногласия с Киевом по поводу прав венгерского меньшинства. Именно Венгрия, Чехия, Польша, Балтийские республики выступают как главные адвокаты расширения ЕС. А вот блок скандинавских, северных стран традиционно весьма сдержан в том, чтобы на данном этапе принимать новичков. Я могу назвать Нидерланды, Данию, Швецию. Это вопрос менталитета и собственных высоких стандартов. Думаю, они с радостью исключили бы из Евросоюза некоторые государства, которые, по их мнению, не дотягивают до планки, — рассказал NEWS.ru брюссельский чиновник.

По его словам, Германия до недавних пор также занимала сдержанную позицию, однако сейчас, скорее, готова поддержать Киев. Кроме того, издание Politico сообщило о возможном вето со стороны Португалии.

Как известно, без единой позиции всех 27 стран-членов ЕС заявка Украины о кандидатском статусе не может быть одобрена, даже если Еврокомиссия выдаст положительное заключение. Оно ожидается уже в эту пятницу, 17 июня.