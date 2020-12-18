Чиновница из Бельгии случайно раскрыла секретные данные о ценах вакцин в ЕС

https://static.news.ru/photo/8a13c876-4136-11eb-84b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bbc/Global Look Press

Государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер по ошибке выложила в Twitter конфиденциальную таблицу, в которой содержались закупочные цены на шесть вакцин от COVID-19. Еврокомиссия уже заключила контракты на предзаказ этих препаратов для стран ЕС.

Чиновница оперативно удалила твит, но журналисты успели сделать скриншоты, которые затем показали бельгийские СМИ, в частности, телеканал RTBF.

Согласно приведённым в таблице данным, стоимость одной дозы вакцины AstraZeneca составит €1,78, Johnson & Johnson — €7, Sanofi/GSK — €7,56 , CureVac — €10, BioNTech/Pfizer — €12, Moderna — €14,6. Речь идёт о ценах, по которым страны Евросоюза будут приобретать препараты, после чего каждое государство определит конкретные условия вакцинации самостоятельно. При этом ни одна из вакцин пока не имеет разрешения на использование на европейском рынке. Ожидается, что первым пройдёт сертификацию препарат от BioNTech/Pfizer. Вакцинация в ЕС может начаться в последних числах декабря.

Представители Еврокомиссии неоднократно подчёркивали, что цены по контрактам с поставщиками вакцин являются секретной информацией. ЕК собиралась озвучить её закрытой группе членов Европарламента в 2021 году.

Де Бликер уже после инцидента с ошибочной публикацией отметила, что Бельгия готова в 2020 году уплатить €279 млн для приобретения 33,5 мл доз вакцин. Учитывая, что прививку нужно ставить дважды, этого хватит на 16 млн индивидуальных вакцинаций. Население Бельгии составляет 11,5 млн человек, таким образом, государство намерено создать резервный запас вакцин.

Ранее руководитель Moderna Стефан Бансель заявил, что США не являются основным рынком для их вакцины. По его словам, компания располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз, чем заказанные 80 млн, передавал NEWS.ru. Он отметил, что фирма может поставить ЕС 300 млн доз препарата.