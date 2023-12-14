Четырехметровый памятник Ван Гогу весом в тонну похищен в Нидерландах

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

В городе Ассен провинции Дрент на севере Нидерландов неизвестные похитили недавно установленную скульптуру, изображающую художника Винсента Ван Гога, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. При этом на месте четырехметрового монумента весом в тонну осталось сообщение от злоумышленников.

Прошлой ночью я был немного удивлен, а теперь я нахожусь в другом месте со своей кистью, — гласит послание.

Как рассказал ответственный за установку памятника чиновник Кьельт Восьян, власти намерены изучить записи близлежащих камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать воров. По его словам, послание от похитителей вселяет надежду, что произошел некий «игривый случай» в канун Нового года, так как север страны славен подобными розыгрышами. Тем не менее Восьян выразил надежду, что статуя вернется на место «как можно скорее», пусть даже и после Нового года.

Уточняется, что статуя была установлена в сентябре в рамках выставки «Путешествие с Винсентом Ван Гогом в Дренте». Монумент изображает художника, держащего свою картину «Торфяной корабль», написанную в Дренте в 1883 году. Планировалось, что памятник будет находиться на городской улице до окончания выставки 7 января 2024 года.

Ранее в Болгарии начали снос памятника воинам Советской армии. В городе София у статуи солдату спилили руку, державшую автомат ППШ. В России такое решение болгарских властей назвали «варварским».