Четырех граждан Латвии задержали по подозрению в работе на ФСБ

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Служба государственной безопасности Латвии задержала четырех граждан балтийской республики по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщается на официальном портале ведомства. По словам представителей пресс-службы СГБ, задержанные могли работать на ФСБ. Им грозит тюремное заключение по уголовной статье об оказании помощи иностранному государству в ущерб интересам Латвии.

Служба государственной безопасности задержала четырех латвийских граждан по подозрению в работе на ФСБ Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела сотрудники службы провели обыски на 14 объектах в Риге, а также в ряде других городов Латвии. По результатам обысков были изъяты носители информации, а также различные документы. В интересах следствия их содержание не раскрывается. Предполагается, что они относятся к числу предметов стратегической значимости и могли использоваться для незаконной оперативной деятельности. Трое задержанных заключены под стражу, еще одному подозреваемому запретили покидать страну до окончания разбирательств.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России задержали украинскую шпионку в Ростовской области. По версии следствия, женщина передавала украинским спецслужбам информацию о месторасположении российских систем противовоздушной обороны, а также о перемещениях военной техники.