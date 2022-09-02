Обломки ракет в Херсоне идентичны найденным на Каховской ГЭС В Херсоне заявили, что попавшие в жилой дом ракеты идентичны обнаруженным на месте обстрелов Каховской ГЭС

Фото: Министерство обороны РФ

Обломки ракет, попавших в многоквартирный жилой дом в Херсоне, совпадают с фрагментами иностранных ракет, обнаруженными на месте обстрелов Каховской ГЭС, сообщил представитель экстренных служб области, передает ТАСС. Он добавил, что по жилому дому в Херсоне украинские войска стреляли ракетами HIMARS.

Найденные обломки ракет совпадают с обломками, найденными на месте обстрела Каховской ГЭС. Это означает, что украинская власть при помощи зарубежных партнеров продолжают уничтожать мирное населения Херсонской области, — сказал он.

Ранее сообщалось, что четыре управляемые ракеты были выпущены Вооруженными силами Украины (ВСУ) по жилому дому. Погибли два человека.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов. Недавно в Новой Каховке объявляли массовую эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.

Ранее глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле ВСУ в регионе был уничтожен водный элеватор украинской аграрной компании «Нибулон». Из-за обстрела начался масштабный пожар. Глава каховской ВГА уточнил, что на элеваторе хранится много зерна, но вывезти его невозможно из-за разрушений и продолжающихся обстрелов