https://static.news.ru/photo/26fe6f6e-660f-11ea-9f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Четыре случая инфицирования коронавирусом нового типа (COVID-19) выявили в Молдавии, сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну. По её словам, трое заражённых приехали из Франции, Италии и Великобритании.

Чиновница добавила, что 14 марта 2020 года медики провели 40 тестов, пишет РИА Новости. Глава ведомства призвала гостей республики и граждан страны, приезжающих в Молдавию, соблюдать карантин.

Накануне коронавирус нового типа обнаружили у сотрудника штаб-квартиры ООН в Женеве, рассказала официальный представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи. По её словам, за состоянием пациента следят профессиональные медики.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента. Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.