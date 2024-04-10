Четыре человека пропали после взрыва на дамбе в Италии ANSA: четыре человека пропали без вести после взрыва на дамбе под Болоньей

Фото: Christoph Sator/dpa/Global Look Press

Четыре человека пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии в области Эмилия-Романья, сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление местной префектуры. Еще четверо погибли, пятеро рабочих получили ранения.

Инцидент произошел на гидроэлектростанции под Болоньей. Причины взрыва и последовавшего за ним пожара не уточняются. Всего в момент происшествия на станции находилось 15 человек, там проводились экстренные работы.

Уточняется, что сама дамба не пострадала. Однако конструкция загорелась, помещения заполнились дымом. Очаг возгорания находится на глубине 30 метров, на девятом уровне станции. На место происшествия прибыли пожарные и карабинеры.

Ранее на нефтебазе в Санкт-Петербурге во время пожара прогремел взрыв. Огонь охватил ангар площадью 80×10 метров, где хранились газовые баллоны и топливо. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб черного дыма. Инцидент произошел в районе нефтебазы «Ручьи» в Красногвардейском районе.

До этого стало известно о пожаре на складе, расположенном на северо-востоке Москвы. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площадь 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.