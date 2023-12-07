Четыре человека пострадали в результате перестрелки в Брюсселе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека получили ранения в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д’Ор в центре Брюсселя, сообщает газета Derniere heure. По имеющимся данным, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие госпитализированы. Полиция оцепила место происшествия. По словам правоохранителей, перестрелка имела криминальный характер.

В настоящее время ведутся поиски стрелка. Издание сообщает, что главной версией случившегося являются разборки в среде торговцев наркотиками.

Ранее стало известно о том, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в Невадском университете в американском лас-Вегасе. Предполагаемый виновник инцидента мертв. Причины случившегося не называются.

Накануне праздника Хеллоуин стрельба прозвучала в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.

До этого в американском городе Льюистон (штат Мэн) мужчина открыл огонь по посетителям местного бара и боулинга, а затем скрылся. По данным полиции, стрельба велась в трех разных точках города. Из-за действий стрелка погибли не менее 22 человек и ранены порядка 60.