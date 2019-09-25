https://static.news.ru/photo/cdc9e452-df6b-11e9-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: LausitzNews.de/Toni Lehder/Global Look Press

Дефлаграция (процесс дозвукового горения) произошла во время сварочных работ в соляной шахте Берхтесгаден в немецкой Баварии.

В результате пострадали четверо работников шахты. Инцидент произошёл не в той части, которую посещают туристы, отмечает Süddeutsche Zeitung .

Berchtesgaden: Vier Verletzte nach Explosion in Salzbergwerk https://t.co/kSMhJLVvK5 pic.twitter.com/sXn4LzJjwI — SN aktuell (@sn_aktuell) September 25, 2019

Трое раненых были госпитализированы, четвёртого осматривают врачи. Угрозы их жизням нет.

Все остальные шахтёры были выведены на поверхность. Сегодня, 25 сентября, шахта будет закрыта для посещения туристами.

Ранее News.ru писал, что в шахте под Оренбургом погиб рабочий. Причиной его смерти стало падение куска горной массы.