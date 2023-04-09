Четыре человека погибли при сходе лавины в Альпах

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Четыре человека погибли и еще несколько пострадали в результате схода лавины в Альпах, сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. На месте происшествия ведется спасательная операция, в которой задействована авиация.

Около полудня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли четыре человека и несколько пострадали. Спасатели продолжают работу, — написал министр.

Местные власти подтвердили информацию о четырех погибших, при этом пострадавший, по их сведениям, только один. Еще восемь человек невредимы. На месте происшествия работают свыше 20 спасателей, а также два вертолета, пишет издание Le Dauphinе.

Ранее сообщалось, что семеро туристов попали под лавину на горе Чегет в Приэльбрусье. Один из них — 43-летний житель Воронежа — погиб. Его тело было обнаружено сотрудниками МЧС.

В начале февраля 19 человек пострадали в результате схода лавины в Индии на горнолыжном курорте Гульмарг. В из числе восемь россиян, девять туристов из Польши и двое гидов. Кроме того, еще двое поляков погибли.