Четверых граждан Словакии заподозрили в шпионаже в пользу России

В Словакии полиции задержала четверых местных жителей, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Один из них дал признательные показания, сообщает издание Pravda.

Совместная операция полиции о военной разведке, в ходе которой были задержаны подозреваемые, проходила с 11 по 14 марта и охватывала пять городов. Обвинения предъявлены двум подозреваемым. Один из них — Богуш Г. из города Кошице — признался не только в шпионаже, но и получении взятки.

Согласно данным полиции, он с апреля 2021 года сотрудничал с российской разведкой, передавая «особо секретную» информацию для офицеров спецслужб, которые работали под прикрытием посольства РФ в стране. При обыске у него были найдены соответствующие улики и часть полученного за шпионскую деятельность вознаграждения.

Другой задержанный, предположительно , сотрудничал с российской разведкой с 2013 года. Он собирал конфиденциальную информацию, касающуюся интересов НАТО и Вооружённых сил Словакии.

Ранее стало известно, что Словакия высылает трёх сотрудников посольства России. Пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага заявил, что они подозреваются в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб Словакии, которые были ранее задержаны по подозрению в шпионаже.

В МИД России назвали высылку дипломатов безосновательной и предупредили, что Москва не оставит эту акцию без ответа.