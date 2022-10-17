Четверо россиян арестованы в Норвегии за фотографии запрещенных объектов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину из России под арест. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные полиции Нурланна, россияне были задержаны 11 октября из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено.

По данным СМИ, во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. При задержанных было найдено большое количество фотооборудования и «относительно обширный фотоматериал»

Окружной суд Хельгеланна в пятницу, 14 октября, разрешил полиции заключить их под стражу на семь дней, - говорится в сообщении.

По данным расследования, россияне проехали в Норвегию через Финляндию. При себе у них были обнаружены фотокамеры. Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами. Дальнейшая судьба россиян будет зависеть от анализа сделанных снимков.

Ранее полиция Норвегии задержала гражданина России с беспилотником в аэропорту Тромсё. По информации СМИ, при мужчине было больше количество фототехники, беспилотник и несколько карт памяти. 51-летнего россиянина обвиняют в управлении дроном на территории Норвегии. Задержанный объяснил, что находится в командировке, а фотографии делал в личных целях.

По словам представителя полицейского округа Тромсё Джейкоба Берга, правоохранительные органы нашли в картах памяти мужчины изображения из аэропорта в Киркенесе, в том числе военного вертолета. Берг также рассказал, что к делу привлечена полиция безопасности. Он добавил, что россиянам не запрещено снимать видео и фотографировать в аэропортах, а после начала спецоперации России на Украине многие страны, включая Норвегию, запретили гражданам РФ «летать над страной на самолетах и беспилотниках».