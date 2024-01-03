Четверо российских бойцов двое суток удерживали позицию, отражая атаки ВСУ

Фото: МО РФ

Четверо российских военных двое суток удерживали позицию, отражая множественные атаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Один из бойцов, участвовавших в удержании опорного пункта, рассказал, что украинская сторона «била всем, чем только могла».

Нас обстреливали «птички» (дроны. — NEWS.ru) и минометы. Всем, чем только они могли, били. Выбить не смогли, — отметил военнослужащий.

Боец рассказал, что вместе с тремя сослуживцами им удалось захватить и удержать важный опорный пункт, который ранее занимали солдаты ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали о предотвращении попытки украинских солдат перейти на левый берег Днепра. Военнослужащие ВС РФ при помощи минометов поразили подразделения ВСУ. В ведомстве отметили, что мониторинг обстановки на правом берегу реки осуществляется постоянно, артиллерия получает новые цели и быстро наносит удары, что не позволяет противнику закрепиться в островной зоне.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 63-й механизированной бригады ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, потери украинской стороны составили до 100 военнослужащих.